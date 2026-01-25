Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 17:07

Сидящим без электричества мурманчанам начали выдавать продукты

Мэр Лебедев: жителям Мурманска начали раздавать продукты первой необходимости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жителям Мурманска организовали раздачу продуктов первой необходимости, сообщил глава города Иван Лебедев в Telegram-канале. По его информации, в городе функционирует 19 специальных пунктов. В этих местах граждане могут также поесть блюда полевой кухни.

Оба корпуса школы № 49 на улице Скальной, 12 и улице Мира, 12 готовы к раздаче наборов. Мурманчане смогут взять продукты первой необходимости. Параллельно на проезде Связи, 30 у гимназии № 1 развернули полевую кухню, в здании учреждения также раздаем продуктовые наборы, — отметил Лебедев.

Ранее губернатор региона Андрей Чибис заявил, что восстановление электроснабжения в Мурманской области подходит к завершению благодаря установке временных опор линий электропередачи. По его словам, строительство двух таких опор уже завершается. Еще три конструкции доставляют в область для дальнейшего монтажа.

До этого пресс-служба Следственного управления СК России по Мурманской области заявила, что из пяти поврежденных опор ЛЭП, которые вызвали масштабные отключения в Мурманске и Североморске, две были установлены еще в 1966 году. Остальные конструкции относятся к периоду 1980-х годов.

Мурманск
продукты
электричество
регионы
