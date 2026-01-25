Раскрыты подробности о состоянии рухнувших в Мурманской области опор ЛЭП СК: рухнувшие опоры ЛЭП в Мурманской области были установлены 60 лет назад

Две из пяти опор ЛЭП, повреждение которых вызвало масштабное отключение электричества в Мурманске и Североморске, были установлены еще в 1966 году, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. Остальные опоры относятся к 1980-м годам выпуска.

Две опоры функционировали с 1966 года, еще две — с 1982 года, одна — с 1988 года. Срок эксплуатации опор составляет 40 лет, после чего каждые пять лет ЛЭП и опоры ЛЭП подвергаются техническому освидетельствованию, — сказано в сообщении.

Следователи вместе со взрывотехниками и экспертами-энергетиками продолжают изучать место обрушения ЛЭП. Они взяли образцы с оборудования и проверили опоры на возможное вмешательство — признаков постороннего воздействия не нашли. Кроме того, в офисах сетевой компании изъяли документы об обслуживании линий и о сотрудниках, которые отвечали за их состояние.

Правоохранители также допрашивают работников сетевой организации, включая ее регионального директора. Следствие проверяет, насколько своевременно и правильно обслуживали ЛЭП, в том числе очищали ли их от ледяных отложений, которые могли привести к падению опор и аварии.

Ранее в Мурманске начали открывать специальные уличные пункты помощи для населения из-за отключений света. Как сообщил мэр города Иван Лебедев, на этих площадках жители города смогут зарядить свою технику и получить набор продуктов.