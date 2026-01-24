Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 23:44

В Мурманске начали открывать пункты помощи на улице для жителей города

В Мурманске открыли уличные пункты помощи для зарядки техники и выдачи продуктов

Фото: mchs.gov.ru
В Мурманске начали открывать специальные уличные пункты помощи для населения из-за отключений света, сообщил мэр города Иван Лебедев в Telegram-канале. По его словам, на этих площадках жители города смогут зарядить свою технику и получить набор продуктов.

В районе остановки на ул. Мира, 14, возле магазина «Пятерочка» открыт уличный пункт, где можно подзарядить телефон и получить набор продуктов, — говорится в сообщении.

Ранее в Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за масштабных перебоев в электроснабжении. Губернатор региона отметил, что причиной инцидента стал скачок напряжения на магистральных линиях, приведший к частичным отключениям света. В связи с этим региональное СУ СК России завело уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Позже стало известно, что «Россети» обнаружили обрушение пяти опор. Новые конструкции для удержания проводов доставят из Ленинградской области и Республики Карелия.

Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за продолжительных отключений электричества в жилых домах двух челябинских деревень в период аномальных холодов. Без энергоснабжения остались населенные пункты Ключи и Малиновка, что создало опасность для жизни и здоровья их жителей.

