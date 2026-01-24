Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 02:46

СК возбудил дело о халатности из-за отключения света в Мурманской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Уголовное дело заведено после частичного отключения света из-за скачка напряжения на фоне непогоды в Мурманской области, передает региональное СУ СК России. Там отметили, что ситуация рассматривается по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления дело по факту массового отключения энергопотребителей в Мурманске и ЗАТО Североморск возбуждено уголовное дело, — указано в публикации.

Также в Мурманской области введен режим повышенной готовности из-за масштабных перебоев в электроснабжении. Губернатор региона Андрей Чибис отметил, что причиной инцидента стал скачок напряжения на магистральных линиях, приведший к частичным отключениям света.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за продолжительных отключений электричества в жилых домах двух челябинских деревень в период аномальных холодов. Без энергоснабжения остались населенные пункты Ключи и Малиновка, что создало опасность для жизни и здоровья их жителей.

До этого директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко сообщил в социальных сетях, что отключения электроэнергии на Украине теперь могут длиться более 16 часов в сутки. По его словам, это связано с действующим в стране режимом чрезвычайной ситуации.

