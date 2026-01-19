Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 05:25

На Украине могут отключать свет на большую часть суток

YASNO: на Украине могут отключать электричество более чем на 16 часов в сутки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Свет на Украине теперь могут отключать на более чем 16 часов в сутки, сообщил директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко в соцсетях. По его словам, сейчас в стране действует режим чрезвычайной ситуации.

График вероятных отключений неактуален. При ограничениях в пять очередей из шести отключения могут длиться более 16 часов, — написал Коваленко.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон допустил протесты на Украине из-за отключений света. Потенциал для митингов огромный, даже выше, чем перед двумя предыдущими Майданами, добавил он. Килинкаров допустил, что их могла бы возглавить экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, но против нее вовремя открыли уголовное дело.

До этого выяснилось, что жители Киева начали устанавливать туристические палатки прямо в своих квартирах, чтобы согреться в условиях отсутствия центрального отопления более недели. На улицах горожане также греются у костров, сложенных из выброшенных новогодних елок. Погода настолько холодная, что в одной из многоэтажек лестничные пролеты превратились в ледяные глыбы после тушения пожара.

