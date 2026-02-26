Экстренные отключения света начались в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях, заявили в пресс-службе компании «Укрэнерго». Там отметили, что в большинстве регионов страны применяются специальные графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Из-за повреждения сетей в районах, прилегающих к линии фронта, происходят новые отключения электроэнергии в Харьковской, Полтавской <...> и Днепропетровской областях. Везде, где позволяет ситуация, уже начались аварийно-восстановительные работы, — подчеркнули в холдинге.

Ранее профессор РАН Александр Гусев выразил мнение, что остановка поставок электроэнергии на Украину со стороны Словакии, последовавшая за аналогичным решением Венгрии, способна усугубить энергетический коллапс в стране. По его словам, украинские энергетические мощности практически исчерпаны и сильно повреждены.

До этого польские аналитики заявили, что массовые отключения электроэнергии на Украине связаны в том числе с масштабной коррупцией в стране. Эксперты считают, что энергосистема не выдержала перегрузок, поскольку значительные средства на ее поддержание уходят в карманы окружения президента Владимира Зеленского.