Дворник-герой поразил власти Узбекистана после спасения малыша в Петербурге Узбекистан выдал госнаграду дворнику Ибадуллаеву за спасение малыша в Петербурге

Петербургский дворник Хайрулло Ибадуллаев получил государственную награду Узбекистана — медаль «Жасорат», название которой переводится как «Мужество». Он спас ребенка, выпавшего из окна. По словам посла республики в России Ботиржона Асадова, которые приводит РИА Новости, Ибадуллаев не думал о себе и о своем здоровье, спасая мальчика от гибели.

Медаль «Жасорат» выдается за подвиг. Подвиг Хайрулло Ибадуллаева имеет особое значение, он спас ребенка, не думая о себе, своем здоровье, он думал о ребенке. [Люди] cтали больше обращать внимание на приезжих граждан и их труд. И не просто обратили внимание, но и начали уважать труд приезжих, — рассказал Асадов.

Ибадуллаев родом из Узбекистана. В Россию он приехал на заработки, а дома его ждет отец и четверо дочерей. Мужчина планирует на «отлично» выучить русский язык и подать на гражданство РФ.

Дворник поймал мальчика и получил перелом руки. Однако, несмотря на травму, он все равно вышел на работу, чтобы очистить дворы от снегопада. Консьерж дома рассказал, что ребенок страдает заболеванием.

Губернатор Петербурга Александр Беглов наградил дворника-героя, вручив ему именные часы в знак признания. Кроме того, его наградили премией имени Тиграна Кеосаяна. Размер выплаты составит 1 млн рублей.