Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 14:35

Дворник-герой поразил власти Узбекистана после спасения малыша в Петербурге

Узбекистан выдал госнаграду дворнику Ибадуллаеву за спасение малыша в Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Петербургский дворник Хайрулло Ибадуллаев получил государственную награду Узбекистана — медаль «Жасорат», название которой переводится как «Мужество». Он спас ребенка, выпавшего из окна. По словам посла республики в России Ботиржона Асадова, которые приводит РИА Новости, Ибадуллаев не думал о себе и о своем здоровье, спасая мальчика от гибели.

Медаль «Жасорат» выдается за подвиг. Подвиг Хайрулло Ибадуллаева имеет особое значение, он спас ребенка, не думая о себе, своем здоровье, он думал о ребенке. [Люди] cтали больше обращать внимание на приезжих граждан и их труд. И не просто обратили внимание, но и начали уважать труд приезжих, — рассказал Асадов.

Ибадуллаев родом из Узбекистана. В Россию он приехал на заработки, а дома его ждет отец и четверо дочерей. Мужчина планирует на «отлично» выучить русский язык и подать на гражданство РФ.

Дворник поймал мальчика и получил перелом руки. Однако, несмотря на травму, он все равно вышел на работу, чтобы очистить дворы от снегопада. Консьерж дома рассказал, что ребенок страдает заболеванием.

Губернатор Петербурга Александр Беглов наградил дворника-героя, вручив ему именные часы в знак признания. Кроме того, его наградили премией имени Тиграна Кеосаяна. Размер выплаты составит 1 млн рублей.

дети
награды
Узбекистан
мигранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт оценил вероятность вторжения США на Кубу
Путин подтвердил приверженность России защите Союзного государства
Путин рассказал об итогах интеграции России и Белоруссии
Адвокат Самойловой раскрыл детали раздела имущества с Джиганом
Врач рассказала о влиянии печени на сон
Москвичам рассказали, какой 72-летний рекорд побил февраль
Лондон подловили на подлом отношении к кризису на Украине
Захарова объяснила, чем опасно развертывание британской армии на Украине
Экс-нардеп Рады рассказал, как ВСУ идентифицируют личности погибших военных
Молдованин подкараулил и зарезал москвичку, расставшуюся с ним из-за жены
Диетолог назвала главную пользу фисташек
Названы сроки запуска приграничных ж/д перевозок между РФ и Белоруссией
Лавров пошутил про компартию в ответ на вопрос о новом генсеке ООН
Глава Всемирной продовольственной программы планирует уйти в отставку
В Подмосковье предложили принять меры против падения детей из окон
Лукашенко раскрыл долю российских инвестиций в Белоруссию
Главный киллер России проведет остаток жизни в тюрьме
Лукашенко указал на важность партнерских отношений Москвы и Минска
В Таиланде задержали подозрительного россиянина, и тот сделал признание
«Отвечает жестко»: генерал назвал причину мощнейшего удара ВС РФ по Украине
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.