Мотострелковая бригада в КЧР получила знамя с подписью Путина

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов рассказал в Telegram-канале, что передал 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде боевое знамя с личной подписью президента России Владимира Путина. Он выразил уверенность, что военные будут гордиться подарком.

Уверен, что знамя с подписью Владимира Владимировича Путина займет достойное место в расположении части и станет для военнослужащих источником гордости и единства, — отметил Темрезов.

Торжественная церемония состоялась во вторник, 24 февраля, и была приурочена ко Дню защитника Отечества. Темрезов вручил символ воинской чести временно исполняющему обязанности командира бригады Роману Ткаченко. Глава региона назвал это большой честью и высокой ответственностью для себя, а также поблагодарил президента за доверие и высокую оценку ратного труда личного состава. По словам Темрезова, подпись главнокомандующего на боевом знамени — это знак особого внимания государства к бригаде и признание заслуг, мужества и верности долгу ее военнослужащих.

Ранее Путин вручил медали «Золотая звезда» девяти военнослужащим. Приуроченная ко Дню защитника Отечества церемония прошла в Кремле.