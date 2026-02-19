Раскрыт масштаб сошедшей на поселок Архыз огромной лавины

Объем лавины, которая сошла на поселок Архыз в Карачаево-Черкесии, составил 135 тыс. кубометров снега, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. Спасатели продолжают работу по ликвидации последствий, к расчистке привлечена инженерная техника.

Объем сошедшей лавины, по предварительным данным, составляет около 135 тыс. кубометров. Снежная масса сошла вне зоны лавиноопасного участка, — сообщили в пресс-службе.

Ранее в МЧС России сообщили, что снежная лавина сошла в поселке Архыз в Карачаево-Черкесии, повредив два кемпинга и автомобиль. Пострадавших в результате инцидента нет.

До этого стало известно о сходе снежной массы на территории курорта Архыз, в результате которого под завалом оказались несколько человек. Людей оперативно извлекли из-под лавины, в медицинской помощи они не нуждались.

Прежде в итальянском Курмайере снежная масса накрыла трех французских горнолыжников в возрасте от 29 до 35 лет. Двое спортсменов погибли на месте, третий скончался в больнице от полученных травм. Туристы находились в зоне высокого риска схода лавин, их накрыло метровым слоем снега. Для поисков привлекались два вертолета альпийской службы спасения.