Снежная лавина накрыла отдыхающих в Карачаево-Черкесии

Снежная лавина сошла на территории курорта Архыз в Карачаево-Черкесии, сообщил 19 февраля источник Telegram-канала «112». По предварительным данным, под лавину попали несколько человек.

Сошедшая со склона горы снежная масса накрыла несколько домов и автомобилей на улице Банковская, говорится в сообщении. Оказавшиеся под лавиной люди были извлечены из-под снега, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее на северо-западе Италии в Курмайере лавина унесла жизни трех французских горнолыжников в возрасте от 29 до 35 лет. Двое погибли на месте, третий скончался в больнице после госпитализации в тяжелом состоянии. Спортсмены оказались в зоне с повышенной лавинной опасностью. Туристов накрыло метровым слоем снега, для их поиска задействовали два вертолета альпийской службы спасения.

Кроме того, немецкий сноубордист Леонард Швейцер попал в снежную массу во время спуска на соревнованиях во французском Серр-Шевалье. Спортсмена накрыло потоком, но благодаря сработавшей системе безопасности он остался на поверхности и не пострадал, хотя камеры временно потеряли его из виду. Позже Швейцер сообщил, что с ним все в порядке, и выразил благодарность всем, кто участвовал в его вызволении.