26 февраля 2026 в 15:49

Российский боец ответил, заметно ли замедление Telegram на фронте

Боец Барбос: замедление Telegram никак не влияет на работу российских военных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замедление Telegram и других мессенджеров никак не сказывается на работе военнослужащих в зоне проведения специальной операции, рассказал старший механик с позывным Барбос. По его словам, которые приводит пресс-служба Министерства обороны России, бойцы используют закрытую систему связи. Кроме того, солдаты имеют радиостанции и «свой интернет».

Несмотря на то, что Telegram сейчас глушат и многие мессенджеры, на нашу работу это никак не влияет. У нас есть своя внутренняя военная связь, то есть мы работаем по ней, — отметил Барбос.

Он добавил, что российские военные уничтожают вражеские дроны под огневым воздействием. Это также позволяет не допускать потери связи. Барбос признал, что беспилотников становится только больше, вместе с этим растет и объем работы.

Ранее депутат Государственной думы Антон Горелкин заявил, что Telegram и криптосервисы «перегнули палку» в вопросе анонимности и стали слишком популярны у преступников. По его словам, поэтому у спецслужб разных стран к ним возникают вопросы.

МО РФ
Минобороны РФ
ВС РФ
СВО
Telegram
мессенджеры
ограничения
блокировки
