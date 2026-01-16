Оценена возможность массовых протестов на Украине из-за блэкаутов

Отключения энергии могут вызвать на Украине протесты против политики президента Владимира Зеленского, сказал NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, такие настроения в стране есть и сейчас, но они носят хаотичный характер и нуждаются в харизматичном лидере.

Если же говорить о масштабных акциях, то дело не только в энергетике — накопилось множество проблем, в том числе в работе ТЦК. Потенциал для протестов на Украине огромный, даже выше, чем перед двумя предыдущими Майданами. Однако ключевой вопрос — найдется ли лидер или организационный центр, который возьмет на себя координацию протестных акций, — объяснил эксперт.

Он подчеркнул: речь идет о человеке, который понимает, что проведение акций в условиях военного положения грозит ответственностью.

Вполне возможно, что такую роль могла бы сыграть Юлия Владимировна Тимошенко, но против нее вовремя открыли уголовное дело, — сказал Килинкаров.

Ранее Зеленский заявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации в энергетической сфере. Он сообщил, что новый министр энергетики Денис Шмыгаль возглавит работы по поддержке населения и местных общин.