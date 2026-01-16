Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 19:45

Оценена возможность массовых протестов на Украине из-за блэкаутов

Экс-нардеп Килинкаров допустил возможность протестов на Украине из-за блэкаутов

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Отключения энергии могут вызвать на Украине протесты против политики президента Владимира Зеленского, сказал NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, такие настроения в стране есть и сейчас, но они носят хаотичный характер и нуждаются в харизматичном лидере.

Если же говорить о масштабных акциях, то дело не только в энергетике — накопилось множество проблем, в том числе в работе ТЦК. Потенциал для протестов на Украине огромный, даже выше, чем перед двумя предыдущими Майданами. Однако ключевой вопрос — найдется ли лидер или организационный центр, который возьмет на себя координацию протестных акций, — объяснил эксперт.

Он подчеркнул: речь идет о человеке, который понимает, что проведение акций в условиях военного положения грозит ответственностью.

Вполне возможно, что такую роль могла бы сыграть Юлия Владимировна Тимошенко, но против нее вовремя открыли уголовное дело, — сказал Килинкаров.

Ранее Зеленский заявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации в энергетической сфере. Он сообщил, что новый министр энергетики Денис Шмыгаль возглавит работы по поддержке населения и местных общин.

СВО
Украина
протесты
настроения
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые заявили, что четыре инфекции угрожают миру новой пандемией
В Белоруссии раскрыли секрет невидимости «Орешника»
«Возмущение на высоких широтах»: на планету обрушилась магнитная буря
Усольцев — убийца? Правда ли, что он расправился с семьей в тайге, детали
Как у узбекской бабушки: готовим идеальную слоеную самсу в домашней духовке
В Запорожской области почти 37 тыс. человек остались без света
Названа дата запуска беспилотных поездов на МЦК в Москве
Больше сотни беспилотных «Ласточек» запустят до 2029 года
«Немножко не так»: Ковальчук объяснила резонансные слова Чумакова о семье
Назван размер выплат героям труда в 2026 году
Верховный суд развеял главный миф о браке иностранца с россиянином
«Это глупости»: смогут ли США списать царские долги с РФ? Мнение депутатов
В Минтруде анонсировали увеличение пособия при рождении ребенка
Опрос показал отношение украинцев к референдуму по конфликту с Россией
В России проиндексируют маткапитал и еще 40 выплат
Стал известен размер маткапитала с 1 февраля
«Звучит как начало шутки»: глава МО Италии о военных Европы в Гренландии
Украинский чиновник заработал $1,3 млн на бракованных очках для ВСУ
Суд определил судьбу миллиардного имущества экс-мэра Сочи
«Связали руки»: в Китае объяснили «неадекватную» позицию Зеленского
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.