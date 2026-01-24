Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 01:28

В Мурманской области ввели режим повышенной готовности

В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за отключений света

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Мурманской области введен режим повышенной готовности из-за масштабных перебоев в электроснабжении, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в Telegram-канале. По его словам, причиной инцидента стал скачок напряжения на магистральных линиях, приведший к частичным отключениям света.

В связи с аварийными ситуациями, произошедшими на линиях «Россетей», в регионе вводится режим повышенной готовности, — заявил Чибис.

Губернатор добавил, что временно ограничено электроснабжение некоторых многоквартирных домов и объектов уличного освещения. Приоритет в подаче энергии отдан социально значимым учреждениям, таким как больницы и котельные, заключил он.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за продолжительных отключений электричества в жилых домах двух челябинских деревень в период аномальных холодов. Без энергоснабжения остались населенные пункты Ключи и Малиновка, что создало опасность для жизни и здоровья их жителей.

До этого директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко сообщил в социальных сетях, что отключения электроэнергии на Украине теперь могут длиться более 16 часов в сутки. По его словам, это связано с действующим в стране режимом чрезвычайной ситуации.

Мурманская область
Андрей Чибис
энергоснабжение
отключения
