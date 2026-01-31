Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 19:05

Россиянам на севере вернули свет

В Мурманске и Североморске была возобновлена подача электричества

Фото: СК РФ
В Мурманской области завершили ремонтные работы на линии электропередачи и возобновили подачу света, заявил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале. По его словам, теперь начинается поэтапное подключение потребителей в Мурманске и Североморске.

Работы по ремонту защитного троса на линии электроснабжения завершены. В ближайшее время начинается поэтапное подключение потребителей, — написал руководитель.

Энергетики завершили ремонт защитного троса, который был поврежден на ЛЭП. В ближайшее время управляющие компании и ресурсоснабжающие организации приступят к восстановлению работы всех систем в штатном режиме. Также им предстоит устранить последствия, вызванные утренними аварийными переключениями.

Ранее в Мурманске произошла вторая волна крупного отключения электроэнергии. Как минимум в двух городских районах пропали электричество и отопление. Помимо этого, из-за аварии перестали работать некоторые магазины, лечебные учреждения и школы. Жители фиксировали перебои с интернет-связью.

Мурманск
электричество
электроэнергия
Андрей Чибис
