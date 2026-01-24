Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 06:04

Чибис сообщил о повреждении опор линий электропередачи в Мурманской области

Чибис: в Мурманской области повреждены пять опор ЛЭП, новые везут из Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Мурманской области повреждены пять опор линий электропередач, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в Telegram-канале. По его словам, новые конструкции уже везут из Ленинградской области и Карелии.

По только что поступившей информации от «Россетей» по итогам обследования зафиксировано обрушение пяти опор. Организована доставка новых опор из Ленинградской области и Республики Карелия, — написал Чибис.

Ранее в Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за масштабных перебоев в электроснабжении. Губернатор региона отметил, что причиной инцидента стал скачок напряжения на магистральных линиях, приведший к частичным отключениям света. В связи с этим региональное СУ СК России завело уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за продолжительных отключений электричества в жилых домах двух челябинских деревень в период аномальных холодов. Без энергоснабжения остались населенные пункты Ключи и Малиновка, что создало опасность для жизни и здоровья их жителей.

Андрей Чибис
Мурманская область
ЛЭП
повреждения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кошатникам перечислили смертельно опасные для питомцев комнатные растения
Новые российские «Молнии» кошмарят ВСУ: успехи ВС РФ к утру 24 января
Чибис сообщил о повреждении опор линий электропередачи в Мурманской области
Сонник: котенок во сне сулит любовь? Полное толкование
Почти 250 украинских военных сгинули в зоне СВО
Российские военные сбили 88 БПЛА в зоне СВО за сутки
Сенатор раскрыла сумму пенсии для тех, кто никогда не работал
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 января
ВСУ потеряли больше сотни бойцов за сутки
В Госдуме рассказали, как жильцы могут вернуть деньги за плохое отопление
Хейтеры, новое предложение, нервный срыв: как живет Анастасия Решетова
Снится тигр: предвестие удачи или беды? Полное толкование
Враг на века? Почему США и Россия не станут союзниками, при чем тут Китай
«Индекс пиццы» в Пентагоне резко подскочил
МИД РФ назвал ключевое условия для урегулирования на Украине
Две авиакомпании перестали пускать самолеты над Израилем, Ираком и Ираном
«Не сторонник»: канцлер Австрии не одобрил быстрое вступление Украины в ЕС
Трамп сообщил, что Канада отвергла идею «Золотого купола» над Гренландией
В КПРФ призвали не вводить НДС на один из видов банковских услуг
МОК доверился Италии в вопросе безопасности россиян на Олимпиаде
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.