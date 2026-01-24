Чибис сообщил о повреждении опор линий электропередачи в Мурманской области Чибис: в Мурманской области повреждены пять опор ЛЭП, новые везут из Ленобласти

В Мурманской области повреждены пять опор линий электропередач, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в Telegram-канале. По его словам, новые конструкции уже везут из Ленинградской области и Карелии.

По только что поступившей информации от «Россетей» по итогам обследования зафиксировано обрушение пяти опор. Организована доставка новых опор из Ленинградской области и Республики Карелия, — написал Чибис.

Ранее в Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за масштабных перебоев в электроснабжении. Губернатор региона отметил, что причиной инцидента стал скачок напряжения на магистральных линиях, приведший к частичным отключениям света. В связи с этим региональное СУ СК России завело уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за продолжительных отключений электричества в жилых домах двух челябинских деревень в период аномальных холодов. Без энергоснабжения остались населенные пункты Ключи и Малиновка, что создало опасность для жизни и здоровья их жителей.