Жителям Мурманска назвали сроки подачи электричества

«Россети» завершают строительство двух временных опор линий электропередачи в Мурманской области, написал в Telegram-канале губернатор Андрей Чибис. По его словам, в регион также доставляют еще три опоры. Подача электричества в Мурманске запланирована в первой половине дня.

По докладу «Россетей» в завершающей стадии возведение двух временных опор. Коллеги планируют дать электричество в первой половине дня, делаем все возможное, чтобы это случилось как можно раньше, — говорится в сообщении.

Чибис добавил, что в населенных пунктах Малое Сафоново и Росляково уже восстановлено электроснабжение. Он также посетил пункт в Росляково, где жители региона могут зарядить телефоны и технику. Там глава региона лично пообщался с гражданами.

Ранее в Мурманске и Североморске вышли из строя две из пяти опор ЛЭП, в результате чего в городах произошло масштабное отключение электричества. По данным Следственного комитета, они были установлены еще в 1966 году. Остальные опоры относятся к 1980-м годам выпуска.