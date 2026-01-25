Как приготовить салат с креветками за 15 минут: проверенный способ

Как приготовить салат с креветками за 15 минут: проверенный способ

Самый вкусный салат с креветками получается, когда к классическому сочетанию морепродуктов, сыра и ананасов добавить неожиданный ингредиент — маринованный имбирь. Этот компонент, знакомый любителям суши, придает блюду пикантную остроту и освежающий аромат, который идеально балансирует сладость ананасов.

Креветки (королевские, очищенные — 300 г) отварите в подсоленной воде 3 минуты, охладите. Сыр (гауда или эдам — 150 г) нарежьте небольшими кубиками, ананасы (консервированные — 200 г) — кусочками. Имбирь (маринованный — 50 г) мелко порубите. Листья салата (айсберга — 100 г) порвите руками. Кедровые орехи (30 г) подсушите на сухой сковороде до золотистого цвета.

Соедините все компоненты в глубокой миске. Заправьте смесью оливкового масла и лимонного сока (1 ст. л.), приправьте специями. Самый вкусный салат с креветками подавайте охлажденным — так вкусы раскрываются ярче. Это блюдо станет изюминкой праздничного стола и приятно удивит гостей необычным сочетанием.

Калорийность на 100 г: 162 ккал.

БЖУ: 11,95/9,78/6,28.

