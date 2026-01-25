Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 19:07

Как приготовить салат с креветками за 15 минут: проверенный способ

Самый вкусный салат с креветками, сыром и ананасами — читать на NEWS.ru Самый вкусный салат с креветками, сыром и ананасами — читать на NEWS.ru Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Самый вкусный салат с креветками получается, когда к классическому сочетанию морепродуктов, сыра и ананасов добавить неожиданный ингредиент — маринованный имбирь. Этот компонент, знакомый любителям суши, придает блюду пикантную остроту и освежающий аромат, который идеально балансирует сладость ананасов.

Креветки (королевские, очищенные — 300 г) отварите в подсоленной воде 3 минуты, охладите. Сыр (гауда или эдам — 150 г) нарежьте небольшими кубиками, ананасы (консервированные — 200 г) — кусочками. Имбирь (маринованный — 50 г) мелко порубите. Листья салата (айсберга — 100 г) порвите руками. Кедровые орехи (30 г) подсушите на сухой сковороде до золотистого цвета.

Соедините все компоненты в глубокой миске. Заправьте смесью оливкового масла и лимонного сока (1 ст. л.), приправьте специями. Самый вкусный салат с креветками подавайте охлажденным — так вкусы раскрываются ярче. Это блюдо станет изюминкой праздничного стола и приятно удивит гостей необычным сочетанием.

  • Калорийность на 100 г: 162 ккал.

  • БЖУ: 11,95/9,78/6,28.

Ранее мы делились с вами рецептом идеального том-яма с шампиньонами.

Читайте также
Кто любит селедку, но лень делать под шубой: классный салат исчез со стола первым — без майонеза, не тяжелый
Общество
Кто любит селедку, но лень делать под шубой: классный салат исчез со стола первым — без майонеза, не тяжелый
Необычный салат с креветками за 10 минут: почему все добавляют имбирь
Семья и жизнь
Необычный салат с креветками за 10 минут: почему все добавляют имбирь
Засолка сала с кориандром: редкий рецепт для истинных гурманов
Семья и жизнь
Засолка сала с кориандром: редкий рецепт для истинных гурманов
Том-ям с шампиньонами за 20 минут: секрет баланса остроты и нежности
Семья и жизнь
Том-ям с шампиньонами за 20 минут: секрет баланса остроты и нежности
Не только в гуакамоле! Авокадо — природное лекарство, все о продукте
Семья и жизнь
Не только в гуакамоле! Авокадо — природное лекарство, все о продукте
салаты
креветки
рецепты
готовка
польза
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Эта история заканчивается»: Лепс расстался с 19-летней девушкой
Исполнитель роли Волан-де-Морта намекнул на своего приемника в сериале
Врачи рассказали, как сохранить здоровье запястий при нагрузках
Найдена неожиданная связь между жуткими травмами питомцев и стрессом хозяев
«Невероятный рывок»: Рябков высказался о новых видах оружия
«Пощечина всем»: от Трампа потребовали извинений за резкие слова о НАТО
Мошенники дошли до парадоксальных схем обмана россиян с «Госуслугами»
Как приготовить салат с креветками за 15 минут: проверенный способ
Мокрый снегопад и потепление до +3? Погода в Москве в марте: чего ждать
На Западе возмутились нахальным поведением Зеленского в Давосе
Украина получила от Франции БПЛА с дальностью полета до 500 километров
Россиянам раскрыли, что вызывает геморрой
В Раде пожаловались на новую схему «Энергоатома»
Мурманский блэкаут «взял в заложники» туристов из Китая
«Мы знаем имена»: посол РФ допустил предательство захваченного США Мадуро
В Госдуме ответили, может ли Стубб занять место переговорщика с Россией
Мобилизация мужчины прямо из туалета на АЗС в Полтаве попала на видео
Консульство оценило угрозу для россиян из-за вспышки вируса Нипах в Индии
Стало известно о новых подробностях убийства пятилетнего ребенка в Москве
Во Франции высказались о претензиях США на Гренландию
Дальше
Самое популярное
Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.