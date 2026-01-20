Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 08:08

Том-ям с шампиньонами за 20 минут: секрет баланса остроты и нежности

Том-ям с шампиньонами за 20 минут: секрет баланса остроты и нежности
Суп том-ям с шампиньонами — это тайское блюдо, которое покоряет сочетанием острых, кислых и сладких ноток. Многие готовят его с морепродуктами, но версия с грибами получается не менее ароматной и гораздо доступнее. Мы предлагаем необычный способ: обжарить шампиньоны с пастой том-ям перед добавлением в бульон — так грибы впитают пряности и станут главной изюминкой супа.

Шампиньоны (300 г) нарежьте пластинками. Разогрейте масло в глубокой сковороде или воке, добавьте пасту том-ям (2 ст. л.) и обжарьте 30 секунд. Выложите грибы и готовьте 3–4 минуты на сильном огне, постоянно помешивая. Этот прием усилит пряный аромат.

Влейте кокосовое молоко (400 мл) и бульон (овощной или воду — 500 мл). Добавьте лемонграсс (2 стебля, раздавите их), галангал (или имбирь — 3 ломтика), листья каффир-лайма (4 шт.) и доведите до кипения. Положите половинки черри (помидоры — 100 г) и чили (перец — 1 шт.), варите 5 минут на среднем огне. Влейте сок одного лайма и столовую ложку соевого соуса, попробуйте на соль.

Суп том-ям с шампиньонами готов. Разлейте по тарелкам, украсьте кинзой и подавайте горячим. Обжаренные в пасте грибы делают вкус более насыщенным и глубоким, чем в классическом рецепте.

Ранее мы делились с вами рецептом боннского супа — идеального для похудения.

