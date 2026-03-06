Зимняя Олимпиада — 2026
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит стол на 8 Марта своим ярким видом и вкусом

Фото: D-NEWS.ru
Салат «Кайфовая курица» — это слоеное наслаждение, которое оправдывает свое название на все сто процентов! Он отлично разнообразит стол на 8 Марта своим ярким видом и вкусом.

Сочетание нежного куриного мяса, свежих помидоров, хрустящего салата айсберг, пикантного сыра и яиц, объединенных майонезом, создает идеальную вкусовую симфонию. А хрустящие сухарики и маковая посыпка сверху добавляют блюду изысканную текстуру и оригинальность.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 300 г отварного куриного филе, 4 вареных яйца, 2 крупных помидора, 150 г сыра, 100 г салата айсберг, майонез, соль, перец, 50 г сухариков, 1 ст. л. мака.

Как приготовить

Курицу и помидоры нарежьте мелкими кубиками, яйца и сыр натрите на крупной терке, салат айсберг нашинкуйте. Выкладывайте салат слоями, промазывая майонезом и слегка присаливая (кроме сыра и салата): первый слой — курица, второй — яйца, третий — помидоры, четвертый — салат айсберг, пятый — сыр. Верхний слой обильно посыпьте смесью сухариков и мака. Уберите салат в холодильник на 1-2 часа для пропитки.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Морская звезда»: на замену оливье и шубе.

