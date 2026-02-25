Беру баночку имитированной икры и готовлю «Морскую звезду»: сытный салат на замену оливье и шубе

Беру баночку имитированной икры и готовлю «Морскую звезду». Этот сытный салат на замену оливье и шубе не только радует глаз, но и покоряет изысканным сочетанием морепродуктов и свежих овощей.

Для приготовления понадобится: 4 отварные картофелины, 200 г очищенных креветок, 2 свежих огурца, 150 г твердого сыра, 100 г имитированной икры, майонез, соль и перец по вкусу.

Рецепт: картофель, огурец и сыр натрите на мелкой терке отдельно. На плоское блюдо выложите первый слой — тертый картофель в форме звезды, слегка посолите и смажьте майонезом. Вторым слоем равномерно распределите креветки, также покройте майонезом. Третий слой — тертый огурец (слегка отожмите от сока), снова майонез. Четвертый слой — тертый сыр с майонезом. Верх и бока салата аккуратно обмажьте майонезом, а затем густо посыпьте икрой. Уберите в холодильник на 2-3 часа для пропитки. Подавайте, украсив зеленью или дольками лимона.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Мужское наслаждение»: идеальное сочетание мяса, огурцов и сыра.