Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 11:25

Салат «Мужское наслаждение» — в нем собрано все самое лучшее: идеальное сочетание мяса, огурцов и сыра

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Салат «Мужское наслаждение» — неотразимое блюда для любого застолья. В нем собрано все самое лучшее! Идеальное сочетание мяса, маринованных огурцов и пикантного верхнего слоя из сыра с чесноком.

Для приготовления понадобится: 300 г отварного мяса (говядина, свинина или курица), 4 маринованных огурца, 3 вареных яйца, 200 г твердого сыра, 1-2 зубчика чеснока, майонез, 50 г очищенных грецких орехов.

Рецепт: мясо нарежьте очень мелким кубиком. Огурцы натрите на крупной терке и слегка отожмите от лишнего рассола. Яйца натрите на мелкой терке. Сыр натрите на мелкой терке и смешайте с пропущенным через пресс чесноком и 2-3 ст. л. майонеза до состояния густой пасты. Орехи мелко порубите ножом. Возьмите салатницу. Выложите первый слой — мясо. Слегка посолите и промажьте майонезом. Второй слой — маринованные огурцы, тоже промажьте. Третий слой — тертые яйца, посолите и промажьте майонезом. Четвертый слой — сырная масса с чесноком. Верх салата обильно посыпьте измельченными грецкими орехами. Уберите салат для в холодильник минимум на 2-3 часа, чтобы слои пропитались.

Ранее стало известно, как приготовить салат с чесночными помидорами: всего три слоя — томаты, яйца и сыр.

Проверено редакцией
Читайте также
Скандинавские гренки с паприкой и чесноком: даже надоевшая колбаса не нужна. Съедаются еще на сковороде
Общество
Скандинавские гренки с паприкой и чесноком: даже надоевшая колбаса не нужна. Съедаются еще на сковороде
Эти сырные шарики стали главным хитом на моих праздничных посиделках — готовлю их всего из трех ингредиентов
Общество
Эти сырные шарики стали главным хитом на моих праздничных посиделках — готовлю их всего из трех ингредиентов
Лютые морозы ниже –50, оттепель до +18: погода в РФ 16–22 февраля
Общество
Лютые морозы ниже –50, оттепель до +18: погода в РФ 16–22 февраля
Скоро весна: готовим на ужин салат с курицей и фасолью — едим вкусно и худеем без стресса
Общество
Скоро весна: готовим на ужин салат с курицей и фасолью — едим вкусно и худеем без стресса
Салат с минтаем: готовьте тазик — невероятная вкуснота из простых продуктов. Исчезает первым со стола
Общество
Салат с минтаем: готовьте тазик — невероятная вкуснота из простых продуктов. Исчезает первым со стола
салаты
рецепты
закуски
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выложился весь»: фигуристка оценила выступление Гуменника на Олимпиаде
Ракетный удар по Белгороду: новости 14 февраля, блэкаут, сколько жертв
Рябков раскрыл, какое право народа замалчивают на Западе
Массовое ДТП «остановило» МКАД
В России могут начать следить за детскими сим-картами
Крыша жилого дома частично обрушилась под тяжестью снега в Тверской области
Российская армия разнесла центральную артиллерийскую базу вооружения ВСУ
Бойцы ВС России нашли схему позиций ВСУ и ударили по ним
«Можно убить»: Алферова откровенно высказалась о разводе с Бероевым
Вассерман объяснил, кому выгодно затягивание кризиса на Украине
США продолжат накачивать Украину оружием в рамках PURL
Украинскую делегацию заметили на границе Польши и Калининградской области
Почему не работает Telegram сегодня, 14 февраля: замедление, разблокировка
«Плохая новость»: Рубио высказался о ходе переговоров по Украине
«Я все испортил»: Малинин раскрыл причины громкого провала на Олимпиаде
«Мог бы быть в тройке»: в Кремле оценили выступление Гуменника на Олимпиаде
«Оттепель закончилась, теперь держитесь!» Морозы до –20 в Москве, прогноз
Рубио увидел прогресс в переговорах по Украине
«Выжить в Сумах»: Аид о 19-летних разведчиках, наемниках и настоящих героях
Облил бензином и поджег: почему ревность заставляет убивать?
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.