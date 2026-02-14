Салат «Мужское наслаждение» — в нем собрано все самое лучшее: идеальное сочетание мяса, огурцов и сыра

Салат «Мужское наслаждение» — неотразимое блюда для любого застолья. В нем собрано все самое лучшее! Идеальное сочетание мяса, маринованных огурцов и пикантного верхнего слоя из сыра с чесноком.

Для приготовления понадобится: 300 г отварного мяса (говядина, свинина или курица), 4 маринованных огурца, 3 вареных яйца, 200 г твердого сыра, 1-2 зубчика чеснока, майонез, 50 г очищенных грецких орехов.

Рецепт: мясо нарежьте очень мелким кубиком. Огурцы натрите на крупной терке и слегка отожмите от лишнего рассола. Яйца натрите на мелкой терке. Сыр натрите на мелкой терке и смешайте с пропущенным через пресс чесноком и 2-3 ст. л. майонеза до состояния густой пасты. Орехи мелко порубите ножом. Возьмите салатницу. Выложите первый слой — мясо. Слегка посолите и промажьте майонезом. Второй слой — маринованные огурцы, тоже промажьте. Третий слой — тертые яйца, посолите и промажьте майонезом. Четвертый слой — сырная масса с чесноком. Верх салата обильно посыпьте измельченными грецкими орехами. Уберите салат для в холодильник минимум на 2-3 часа, чтобы слои пропитались.

