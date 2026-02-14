Украинские мошенники начали орудовать в Польше, не утруждаясь знанием языка В Польше участились случаи телефонного мошенничества со стороны украинцев

Украинцы начали активно заниматься телефонным мошенничеством в Польше без знания языка, рассказал в беседе с РИА Новости проживающий в Варшаве гражданин Белоруссии. По словам мужчины, ему неоднократно поступали звонки с неизвестных номеров, где собеседники представлялись сотрудниками службы безопасности Нацбанка Польши и сразу переходили на украинскую речь.

Они интересовались, делал ли я только что платеж на крупную сумму, пытались убедить меня в том, что с моей карты только что сделан платеж, — отметил собеседник агентства.

При этом аферисты не располагали информацией о том, в каком именно банке обслуживается жертва, и, вероятно, рассчитывали получить данные уже в ходе разговора. Отсутствие знания польского языка мошенники не скрывали, ведя диалог исключительно на украинском.

Ранее сообщалось, что преступники модернизировали старую схему с фальшивой курьерской доставкой, сделав ее эмоциональнее. Теперь они звонят или пишут от имени родственников жертвы, предварительно собирая их личные данные из соцсетей.

До этого стало известно, что мошенники активно звонили одиноким мужчинам и женщинам без детей в преддверии Дня влюбленных. Дольше всего аферисты пытались дозвониться до пожилой жительницы Москвы — 2467 раз. Самыми популярными схемами обмана оказались звонки от имени госорганов.