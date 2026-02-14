Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 11:36

Аферисты разработали обновленную схему обмана с фальшивыми доставками

МВД: мошенники обновили схему с фальшивыми курьерами и сделали ее эмоциональнее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Аферисты модернизировали старую схему с фальшивой курьерской доставкой, сделав ее эмоциональнее: теперь они звонят или пишут от имени родственников жертвы, предварительно собирая их личные данные из соцсетей, сообщило управление по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в Telegram-канале. Аферисты узнают имена, фамилии, город и даже находят фотографии близких, чтобы их сообщения выглядели правдоподобно.

Мошенники обновили старую схему с фейковой курьерской доставкой и сделали ее эмоциональнее. Теперь они пишут или звонят не просто так, а якобы от имени ваших родственников. <...> Чтобы это выглядело правдоподобно, аферисты заранее узнают личные данные ваших близких: имена, фамилии, город, иногда даже фото из соцсетей, — говорится в сообщении.

Ранее аналитики сообщили, что перед Днем святого Валентина мошенники особенно активно атаковали одиноких людей без детей, пытаясь дозвониться до них. Рекордсменкой стала пожилая москвичка — аферисты звонили ей 2467 раз. Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками государственных органов: на такие схемы пришлось 26% всех случаев.

Кроме того, член Совета Федерации Артем Шейкин заявил, что в России началась работа над третьим пакетом законопроектов, усиливающим борьбу с мошенничеством. По словам сенатора, ключевое внимание в документе уделят противодействию современным технологическим угрозам, в частности использованию дипфейков.

МВД
курьеры
доставки
мошенники
схемы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выложился весь»: фигуристка оценила выступление Гуменника на Олимпиаде
Ракетный удар по Белгороду: новости 14 февраля, блэкаут, сколько жертв
Рябков раскрыл, какое право народа замалчивают на Западе
Массовое ДТП «остановило» МКАД
В России могут начать следить за детскими сим-картами
Крыша жилого дома частично обрушилась под тяжестью снега в Тверской области
Российская армия разнесла центральную артиллерийскую базу вооружения ВСУ
Бойцы ВС России нашли схему позиций ВСУ и ударили по ним
«Можно убить»: Алферова откровенно высказалась о разводе с Бероевым
Вассерман объяснил, кому выгодно затягивание кризиса на Украине
США продолжат накачивать Украину оружием в рамках PURL
Украинскую делегацию заметили на границе Польши и Калининградской области
Почему не работает Telegram сегодня, 14 февраля: замедление, разблокировка
«Плохая новость»: Рубио высказался о ходе переговоров по Украине
«Я все испортил»: Малинин раскрыл причины громкого провала на Олимпиаде
«Мог бы быть в тройке»: в Кремле оценили выступление Гуменника на Олимпиаде
«Оттепель закончилась, теперь держитесь!» Морозы до –20 в Москве, прогноз
Рубио увидел прогресс в переговорах по Украине
«Выжить в Сумах»: Аид о 19-летних разведчиках, наемниках и настоящих героях
Облил бензином и поджег: почему ревность заставляет убивать?
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.