Аферисты разработали обновленную схему обмана с фальшивыми доставками

Аферисты модернизировали старую схему с фальшивой курьерской доставкой, сделав ее эмоциональнее: теперь они звонят или пишут от имени родственников жертвы, предварительно собирая их личные данные из соцсетей, сообщило управление по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в Telegram-канале. Аферисты узнают имена, фамилии, город и даже находят фотографии близких, чтобы их сообщения выглядели правдоподобно.

Ранее аналитики сообщили, что перед Днем святого Валентина мошенники особенно активно атаковали одиноких людей без детей, пытаясь дозвониться до них. Рекордсменкой стала пожилая москвичка — аферисты звонили ей 2467 раз. Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками государственных органов: на такие схемы пришлось 26% всех случаев.

Кроме того, член Совета Федерации Артем Шейкин заявил, что в России началась работа над третьим пакетом законопроектов, усиливающим борьбу с мошенничеством. По словам сенатора, ключевое внимание в документе уделят противодействию современным технологическим угрозам, в частности использованию дипфейков.