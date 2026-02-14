«Кибербез 3.0»: власти России готовятся к мощному удару по мошенникам Сенатор Шейкин заявил о разработке третьего пакета мер по борьбе с мошенниками

В России приступили к формированию третьего комплексного пакета законодательных инициатив, направленных на усиление борьбы с мошенничеством, заявил ТАСС член Совета Федерации Артем Шейкин. По его словам, основной акцент в новом документе будет сделан на противодействии современным технологическим угрозам, в том числе дипфейкам.

Безусловно, сегодня уже начали подготовку к пакету законов кибербез 3.0 — так называемый уже в узких кругах. Мы смотрим практику применения, насколько те законы, которые были приняты ранее, как они работают, — указал член Совфеда.

По словам сенатора, сегодня злоумышленники все чаще берут на вооружение передовые технологии для обмана доверчивых граждан. В связи с этим законодательная база должна обладать достаточной гибкостью и быстро адаптироваться к новым вызовам.

Ранее аналитики поделилась данными о резкой активизации телефонных аферистов накануне Дня всех влюбленных. Основной удар пришелся на одиноких граждан, не имеющих детей. Чаще всего звонившие использовали классический прием с замаскированными под официальные структуры сайты. Доля таких обращений составила более четверти от общего числа инцидентов. Помимо этого, граждан заманивали в сети обещаниями баснословной прибыли от инвестиций или дополнительного заработка.