Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 09:07

«Кибербез 3.0»: власти России готовятся к мощному удару по мошенникам

Сенатор Шейкин заявил о разработке третьего пакета мер по борьбе с мошенниками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России приступили к формированию третьего комплексного пакета законодательных инициатив, направленных на усиление борьбы с мошенничеством, заявил ТАСС член Совета Федерации Артем Шейкин. По его словам, основной акцент в новом документе будет сделан на противодействии современным технологическим угрозам, в том числе дипфейкам.

Безусловно, сегодня уже начали подготовку к пакету законов кибербез 3.0 — так называемый уже в узких кругах. Мы смотрим практику применения, насколько те законы, которые были приняты ранее, как они работают, — указал член Совфеда.

По словам сенатора, сегодня злоумышленники все чаще берут на вооружение передовые технологии для обмана доверчивых граждан. В связи с этим законодательная база должна обладать достаточной гибкостью и быстро адаптироваться к новым вызовам.

Ранее аналитики поделилась данными о резкой активизации телефонных аферистов накануне Дня всех влюбленных. Основной удар пришелся на одиноких граждан, не имеющих детей. Чаще всего звонившие использовали классический прием с замаскированными под официальные структуры сайты. Доля таких обращений составила более четверти от общего числа инцидентов. Помимо этого, граждан заманивали в сети обещаниями баснословной прибыли от инвестиций или дополнительного заработка.

Совфед
сенаторы
мошенники
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командир отряда «Ахмат» Аид назвал вероятные сроки освобождения Сум
Лютые морозы ниже –50, оттепель до +18: погода в РФ 16–22 февраля
Синоптик раскрыла, придет ли весна в Центральную Россию на следующей неделе
«Машина пропаганды»: Дмитриев обрушился на Обаму
Хинштейн сообщил о массированной атаке ВСУ на Курскую область
Зеленского уличили в попытке выставить Трампа на посмешище
Россиянка заплатит за слово «дура» в интернет-споре
Стало известно о группировке латиноамериканских наемников ВСУ под Сумами
Додон раскрыл, как Киев предлагал Санду решить вопрос Приднестровья
В Бодайбо прояснили ситуацию с отсутствием тепла в жилых домах
«Европе здесь не место»: на Западе указали на просчет ЕС с Украиной
Командир отряда «Ахмат» Аид заявил о важности возвращения НВП в школы
«Внятных ответов нет»: посол о расследовании по «Северным потокам»
Рябков озвучил отношение БРИКС к ситуации с Гренландией
«Кибербез 3.0»: власти России готовятся к мощному удару по мошенникам
Женщина и четверо ее детей погибли при пожаре в деревянном доме
Стало известно, какой срок грозит экс-директору «Калашникова» за хищения
Синоптик раскрыла, продолжатся ли на Камчатке снегопады на следующей неделе
Украинский фигурист обвинил русских в своем провале на Олимпиаде
«Глаза, полные испуга»: скончалась раненная при атаке дрона ВСУ студентка
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.