Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 07:18

Мошенники атаковали одиноких россиян в преддверии Дня влюбленных

В России аферисты атаковали звонками одиноких людей перед Днем влюбленных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники активно звонили одиноким мужчинам и женщинам без детей в преддверии Дня влюбленных, заявили в беседе с РИА Новости аналитики «МТС Защитник». По их словам, дольше всего аферисты пытались дозвониться до пожилой жительницы Москвы — 2467 раз.

Самыми популярными схемами обмана стали звонки от имени госорганов — на них пришлось 26% случаев. Также россиянам делали фиктивные предложения об инвестициях и дополнительном доходе. Кроме того, эксперты отметили резкий рост мошеннических сценариев, связанных с доставкой цветов и «тайным поклонником», желающим продолжить общение якобы после случайной встречи на улице.

Пытаясь получить доступ к личным данным, мошенники достаточно часто используют для обмана психологические триггеры, такие как одиночество, потребность в знакомствах и общении, — отметил руководитель направления «Безопасная связь» МТС Павел Логинов.

Ранее сообщалось, что при неожиданном, «ошибочном» поступлении денег на карту нельзя переводить полученные средства на свои же накопительные счета, на другие карты или снимать наличные. Любое движение таких средств может быть расценено правоохранителями как соучастие в отмывании денег.

мошенники
Россия
День святого Валентина
аферисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Акция за мир с Россией состоялась перед конференцией в Мюнхене
«Арей» провалил контратаку ВСУ в Сумской области
«Драка» Тома Круза и Брэда Питта привела в шок Голливуд
Верховный суд России разрешил изъять единственное жилье сына за долги отца
«Солянка» из наемников, роковые вылазки ВСУ: новости СВО к утру 14 февраля
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 февраля: инфографика
ВС России разбили элитный полк ВСУ под Харьковом
«Не поспоришь»: на Украине признали, что Мединский спутал планы Киева
Скелетонист-провокатор назвал праздником России его отстранение с Олимпиады
Средства ПВО сбили 20 дронов ВСУ над Россией за ночь
В центре Абу-Даби начали курсировать роботакси
«Расставляют „часовых“»: раскрыты планы НАТО по морской блокаде России
Юрист ответил, чем грозит проживание по месту пребывания без регистрации
Российские Деды Морозы напугали ВСУ в Дмитрове: успехи ВС РФ к утру 14 февраля
«Извиняюсь»: Зеленский оправдался из-за понижения статуса встреч с Россией
Мошенники атаковали одиноких россиян в преддверии Дня влюбленных
«Поменялось все»: в Кремле назвали год, который стал переломным для мира
Врач ответила, помогает ли поход в солярий восполнить дефицит витамина D
В ЦБ предупредили о рисках из-за запрета наличных при покупке жилья
Появились подробности по делу о растрате в транспортной группе Fesco
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.