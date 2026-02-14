Мошенники атаковали одиноких россиян в преддверии Дня влюбленных

Мошенники активно звонили одиноким мужчинам и женщинам без детей в преддверии Дня влюбленных, заявили в беседе с РИА Новости аналитики «МТС Защитник». По их словам, дольше всего аферисты пытались дозвониться до пожилой жительницы Москвы — 2467 раз.

Самыми популярными схемами обмана стали звонки от имени госорганов — на них пришлось 26% случаев. Также россиянам делали фиктивные предложения об инвестициях и дополнительном доходе. Кроме того, эксперты отметили резкий рост мошеннических сценариев, связанных с доставкой цветов и «тайным поклонником», желающим продолжить общение якобы после случайной встречи на улице.

Пытаясь получить доступ к личным данным, мошенники достаточно часто используют для обмана психологические триггеры, такие как одиночество, потребность в знакомствах и общении, — отметил руководитель направления «Безопасная связь» МТС Павел Логинов.

Ранее сообщалось, что при неожиданном, «ошибочном» поступлении денег на карту нельзя переводить полученные средства на свои же накопительные счета, на другие карты или снимать наличные. Любое движение таких средств может быть расценено правоохранителями как соучастие в отмывании денег.