Ревва рассказал о семейных традициях празднования Дня святого Валентина

Шоумен Александр Ревва заявил корреспонденту NEWS.ru, что поздравил с утра супругу с Днем святого Валентина «ласковым укусом» и завтраком. Беседа состоялась в кулуарах шоу «Праздник для всех влюбленных» в Государственном Кремлевском дворце с участием телеканала «МУЗ-ТВ».

Я поздравил ее ласковым кусем, — сообщил шоумен.

Он добавил, что в семейных традициях «красивый и вкусный» завтрак: яичница и бургер. На уточняющий вопрос о сексе он отшутился.

После бургера какой секс? Мы снова досыпаем, — заявил Ревва.

