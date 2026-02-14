Зимняя Олимпиада — 2026
Ревва рассказал о семейных традициях празднования Дня святого Валентина

Ревва заявил, что поздравил жену с 14 Февраля ласковым укусом и завтраком

Александр Ревва Александр Ревва Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Шоумен Александр Ревва заявил корреспонденту NEWS.ru, что поздравил с утра супругу с Днем святого Валентина «ласковым укусом» и завтраком. Беседа состоялась в кулуарах шоу «Праздник для всех влюбленных» в Государственном Кремлевском дворце с участием телеканала «МУЗ-ТВ».

Я поздравил ее ласковым кусем, — сообщил шоумен.

Он добавил, что в семейных традициях «красивый и вкусный» завтрак: яичница и бургер. На уточняющий вопрос о сексе он отшутился.

После бургера какой секс? Мы снова досыпаем, — заявил Ревва.

До этого Ревва посоветовал россиянам бороться с осенней хандрой при помощи прогулок на природе. Он рассказал, что сам часто прибегает к данному способу. Артист также рассказал, что справиться с плохим настроением можно при помощи спорта. По его словам подойдут любые методы, которые позволяют получить эндорфины естественным путем.

Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс предложил возможное объяснение дефицита презервативов в олимпийской деревне, отметив, что причиной могло стать активное празднование Дня святого Валентина. Он уточнил, что наличие такого резерва средств контрацепции предусмотрено Олимпийской хартией. Общая численность спортсменов составила около 2,8 тыс. человек, а общее потребление достигло 10 тыс. единиц.

