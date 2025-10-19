Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 21:37

Ревва на личном примере раскрыл методы борьбы с осенней хандрой

Ревва посоветовал бороться с осенней хандрой прогулками на природе

Александр Ревва Александр Ревва Фото: NEWS.ru

Шоумен Александр Ревва на дне рождения МУЗ-ТВ посоветовал россиянам бороться с осенней хандрой при помощи прогулок на природе. Он рассказал корреспонденту NEWS.ru, что сам часто прибегает к данному способу.

Лайфхак: прогулка на природе возле пруда, <...> [наблюдение] просто за какой-то птичкой наполняет, — отметил Ревва.

Артист также рассказал, что справиться с плохим настроением можно при помощи спорта. По его словам подойдут любые методы, которые позволяют получить эндорфины естественным путем.

Ранее солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что веселым и энергичным в свои 55 лет ему позволяет оставаться спорт. По словам знаменитости, он придерживается здорового образа жизни.

Также певец Юрий Лоза признался, что справляться с хандрой ему помогают путешествия на юг России. По признанию композитора, на его настроение часто влияет погода. На курортах Крыма и Краснодарского края певец, по его словам, любит загорать на солнце, готовить шашлыки и охлаждаться напитками.

