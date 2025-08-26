Рыжий из «Иванушек» признался, как ему удается оставаться энергичным

Рыжий из «Иванушек» признался, как ему удается оставаться энергичным Певец Григорьев-Апполонов признался, что спорт помогает ему оставаться бодрым

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что спорт позволяет ему оставаться бодрым и энергичным в свои 55 лет. По словам знаменитости, он придерживается здорового образа жизни.

Мне помогают отдых и самовосстановление. В Сочи плаваю в море и бассейне, в Москве хожу дома на беговой дорожке, относительно правильно питаюсь, медитирую, — признался Григорьев-Апполонов.

Певец также отметил, что, хоть и он производит впечатление вечно счастливого человека, порой тоже хандрит. По признанию артиста, порой ему хочется все бросить и улететь далеко и на неопределенный период. Однако на публике он старается излучать позитив.

Ранее сообщалось, что группа «Иванушки International» выступает на корпоративах за 4,8 млн рублей. В райдере трио указаны виски, коньяк, вино, шампанское, кубинская сигара и электронные сигареты.