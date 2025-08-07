Российские звезды 90-х резко подняли гонорары из-за одного фактора

Telegram-канал SHOT сообщает, что российские звезды 90-х в два раза подняли цены на свои выступления на фоне новой волны популярности среди молодого поколения. По данным канала, первой волна популярности накрыла певицу Надежду Кадышеву — в частности, за полгода она подняла ценник в два раза, до 20 млн рублей. Исполнительница Лолита увеличила цены на выступления до 6 млн рублей.

В материале сказано, что час выступления Татьяны Булановой обходится в 1,5 млн рублей, однако есть вероятность, что певица повысит гонорар. По данным канала, группа «Иванушки International» выступает на корпоративах за 4,8 млн рублей, в их райдере указаны виски, коньяк, вино, шампанское, кубинская сигара и электронные сигареты.

Как передает канал, многолетняя солистка группы Reflex Ирина Нельсон (настоящее имя Ирина Тюрина) выступает на частных вечеринках за 2,5 млн рублей. Если заказчики хотят видеть с певицей ее мужа и автора песен Вячеслава Тюрина, то в плату войдут его перелет в бизнес-классе, жилье в люксе и другие удобства, сказано в материале.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов раскритиковал зрителей, которые раскупили билеты на концерт Кадышевой за 400 тысяч рублей. По его словам, в нынешнее время тратить подобные суммы на посещение выступления неэтично.