10 января 2026 в 11:17

Киев теряет БМП CV90 за $12 млн одну за одной

Командир Пресс: ВС России уничтожили 10 БМП CV90 в Сумской области

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Порядка 10 украинских БМП CV90 шведского производства уничтожены на Сумском направлении, сообщил командир сводной артиллерийской группы с позывным Пресс. По данным РИА Новости, средняя стоимость одной единицы составляет $10–12 млн (782–938 млн рублей). В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Все виды техники, все, что мы видим, мы «выпиливаем». Хочется отметить экземпляры, такие как, например, CV90. Хорошая машина, интересная. Уже порядка десяти штук мы у них «забрали» за весь период совокупными усилиями. Насколько я знаю, именно этих машин ограниченное количество было в принципе, — сообщил он.

До этого появилась информация, что российские военные начали дистанционно блокировать логистику ВСУ, отправляя на борьбу с вражеским автотранспортом FPV-дроны «Бумеранг». Разработанные московскими инженерами дроны теперь могут с воздуха сбрасывать на дороги противоавтомобильные шипы.

Ранее стало известно, что украинское командование в Сумской области продолжает расширять штат и численный состав штурмовых бригад, за счет чего растет некомплект личного состава. В частности, 71-ю отдельную егерскую бригаду переформировали в аэромобильную.

