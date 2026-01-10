Атака США на Венесуэлу
Российские «Бумеранги» не дают ВСУ наладить логистику

Российские «Бумеранги» научились бороться с автомобилями ВСУ при помощи шипов

Российские военные начали дистанционно блокировать логистику ВСУ, отправляя на борьбу с вражеским автотранспортом FPV-дроны «Бумеранг», сообщает ТАСС. Разработанные московскими инженерами дроны теперь могут с воздуха сбрасывать на дороги противоавтомобильные шипы.

Наши ребята научились устанавливать на новые оптоволоконные дроны «Бумеранг», созданные московскими инженерами, специальные сбросники, куда размещаются противоавтомобильные шипы, и скидывать их на дороги для блокировки движения транспорта противника, — рассказал источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Функционал «Бумеранга» значительно расширился: теперь дрон используется для дистанционного минирования противотанковыми минами ПТМ-1 и распространения агитационных листовок. Оснащение тепловизионными камерами превратило аппарат в эффективное средство ночной охоты на тяжелые украинские беспилотники типа «Баба-яга».

Бойцы отмечают высокое качество разведывательных возможностей дрона. В воздушных дуэлях «Бумеранг» стабильно выходит победителем, перехватывая разведывательные БПЛА самолетного типа еще на подлете к позициям.

Ранее расчет подразделения войск беспилотных систем российской армии за один боевой вылет уничтожил сразу два украинских дрона. Оператор «Бумеранга-10» поразил цели воздушным тараном в небе над Херсонской областью.

