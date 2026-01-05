Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 06:12

Российские БПЛА за один вылет сбили два украинских дрона

Минобороны РФ: расчет БПЛА «Днепра» за один вылет тараном сбил два беспилотника

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
Расчет подразделения войск беспилотных систем российской армии за один боевой вылет уничтожил сразу два украинских дрона. Как сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ, оператор FPV-дрона «Бумеранг-10» поразил цели воздушным тараном в небе над Херсонской областью.

По данным ведомства, в ходе выполнения задачи на правом берегу Днепра были обнаружены высотный дрон-бомбардировщик Jupiter-H1 и тяжелый гексакоптер типа «Баба-яга». Начальник расчета принял решение атаковать их методом тарана, в результате чего оба беспилотника противника потеряли управление и упали.

Боевая задача была выполнена успешно: в результате ударов оператора FPV-дронов «Бумеранг» БПЛА-бомбардировщик ВСУ Jupiter-H1, а позднее — и гексакоптер противника типа «Баба-яга» потеряли управление и рухнули на речной берег, — указано в сообщении.

Обломки сбитых дронов впоследствии были обнаружены российскими военнослужащими. Подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» ежедневно выполняют задачи по уничтожению техники, артиллерии, складов и живой силы противника на Херсонском направлении.

Ранее сообщалось, что российские военные отправили украинским бойцам на передовую беспилотник с новогодней елкой, украшенной светящейся гирляндой. Необычный «подарок» был доставлен с помощью беспилотника. На опубликованных видеокадрах запечатлен взлет дрона, на который вертикально установлен «сюрприз».

Минобороны РФ
дроны
БПЛА
операции
