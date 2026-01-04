Атака США на Венесуэлу
Бойцы ВС России сняли на видео необычный подарок для ВСУ

Российские бойцы отправили ВСУ дрон с новогодней елкой

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Российские военные отправили украинским бойцам на передовую беспилотник с новогодней елкой, украшенной светящейся гирляндой, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Необычный «подарок» был доставлен с помощью беспилотника. На опубликованных видеокадрах запечатлен взлет дрона, на который вертикально установлен «сюрприз».

Ранее сообщалось, что оператор из подразделения беспилотных систем из 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты отряда «Шторм» с позывным Крепыш уничтожил в ДНР тяжелый украинский беспилотник типа «Баба-яга», использовав для этого обычную веревку, прикрепленную к БПЛА. При этом он смог сохранить в целости собственный разведывательный дрон.

До этого стало известно, что подразделения группировки войск «Восток» за минувшие сутки уничтожили восемь пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ. По словам офицера пресс-центра группировки Дмитрия Миськова, противник также потерял 11 автомобилей и 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

