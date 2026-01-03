Новый год — 2026
03 января 2026 в 08:29

Боец ВС России «заарканил» украинскую «Бабу Ягу»

Морпех ВС России уничтожил дрон «Баба-Яга» в ДНР с помощью веревки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Оператор из подразделения беспилотных систем из 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты отряда «Шторм» с позывным Крепыш уничтожил в ДНР тяжелый украинский беспилотник типа «Баба-Яга», использовав для этого обычную веревку, прикрепленную к БПЛА, сообщает РИА Новости. При этом он смог сохранить в целости собственный разведывательный дрон.

Я заметил «Бабу-Ягу», подлетел к ней, набрал высоту чуть выше и постарался, чтобы винтами намотало мою веревку <...> Это получилось. «Баба-Яга» с боевой частью упала на землю, — сказал военный.

Ранее российские ударные беспилотные аппараты семейства «Герань» получили новую модернизацию. Их начали оснащать специальными инфракрасными прожекторами. Цель такого решения — ослеплять дроны-камикадзе, которые используются войсками противовоздушной обороны Украины. По бокам корпуса беспилотника теперь устанавливают мощные световые модули. Эти лампы направлены назад, так как «Герани» преимущественно выполняют свои задачи в ночное время.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешной работе системы противовоздушной обороны. По его данным, силы ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата, которые пытались прорваться в сторону столицы.

