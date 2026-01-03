Российские военные нашли способ отгонять дроны-перехватчики ВСУ

Российские ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) серии «Герань» начали оснащать инфракрасными прожекторами с целью ослепления зенитных FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет «Российская газета». В материале отметили, что по бокам дрона начали устанавливать яркие светильники.

Они направлены назад, поскольку «Герани» в основном работают в ночное время. Лампочки призваны сбить с курса FPV-дрон, ориентирующийся с помощью тепловизора. Вспышка инфракрасного излучения может даже вывести из строя датчики украинского беспилотника.

Ранее войска группировки «Центр» применили ударные беспилотники и уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Объекты противника были поражены вместе с живой силой. В Минобороны РФ отметили, что операторы дронов эффективно действуют в лесополосах, лишая противника возможности маскировки: это позволяет подавлять средства радиоэлектронной борьбы и наносить точные удары.

До этого в Белгородской области начали применять дрон-дробовик «Форс» для нейтрализации украинских беспилотников самолетного типа. Новый аппарат оснащен элементами искусственного интеллекта.