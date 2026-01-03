Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 07:32

Российские военные нашли способ отгонять дроны-перехватчики ВСУ

РГ: «Герани» стали отгонять дроны-перехватчики ВСУ с помощью светильников

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Российские ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) серии «Герань» начали оснащать инфракрасными прожекторами с целью ослепления зенитных FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет «Российская газета». В материале отметили, что по бокам дрона начали устанавливать яркие светильники.

Они направлены назад, поскольку «Герани» в основном работают в ночное время. Лампочки призваны сбить с курса FPV-дрон, ориентирующийся с помощью тепловизора. Вспышка инфракрасного излучения может даже вывести из строя датчики украинского беспилотника.

Ранее войска группировки «Центр» применили ударные беспилотники и уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Объекты противника были поражены вместе с живой силой. В Минобороны РФ отметили, что операторы дронов эффективно действуют в лесополосах, лишая противника возможности маскировки: это позволяет подавлять средства радиоэлектронной борьбы и наносить точные удары.

До этого в Белгородской области начали применять дрон-дробовик «Форс» для нейтрализации украинских беспилотников самолетного типа. Новый аппарат оснащен элементами искусственного интеллекта.

БПЛА
атаки
ВСУ
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне сдали почти 500 тонн мелочи за год
Психолог рассказала, как правильно ставить цели на год
Гороскоп 3 января: оздоравливаемся, храним деньги, меняем имидж
Боец ВС России «заарканил» украинскую «Бабу Ягу»
«Явно предвидели»: в Китае восхитились РФ из-за «ледяного» отпора Польше
Банки в России начали блокировать крупные покупки на маркетплейсах
Пьяный незнакомец на улице — что делать и как не нарваться на неприятности
Названы основные поставщики игристого в Россию
Над украинскими беженцами в Европе навис дамоклов меч
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 января: инфографика
Купянск под охраной, разгром ВСУ в Гуляйполе: новости СВО на утро 3 января
Куда сходить на Рождество: 7 идей идеального праздника вдвоем и с детьми
Праздник в бокале: рецепт нежного апельсинового ликера «Куантро»
Гинцбург оценил эффективность новой вакцины от меланомы
«Трамп будет зол»: в Европе назвали назначение Буданова большой ошибкой
Зарплаты трактористов и комбайнеров в России достигли 300 тыс. рублей
Россиянам объяснили, какие социальные выплаты выросли с января
Российские военные нашли способ отгонять дроны-перехватчики ВСУ
В России предложили вспомнить антиалкогольные практики Советского Союза
Названо число БПЛА, сбитых ночью над Россией
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.