В России начали охотиться на украинские БПЛА с дроном-дробовиком В Белгородской области начали применять дрон-дробовик для перехвата БПЛА

В Белгородской области начали использовать дрон-дробовик «Форс» для перехвата украинских беспилотников самолетного типа, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Drone Force из Смоленской области. Аппарат оснащен элементами искусственного интеллекта.

Модернизированный дрон-дробовик «Форс» уже применяется в Белгородской области и показывает высокую эффективность в качестве перехватчика, — заявили в организации.

В компании отметили, что произвели модернизацию 10-дюймового FPV-дрона для перехвата беспилотников. Теперь «Форс» может выполнить два полноценных выстрела. В помощь оператору дрон оснащен искусственным интеллектом. На вражеский беспилотник датчик наводится автоматически, а человек производит выстрелы.

По словам представителя компании, разработчик планирует расширить географию применения аппарата. Аппарат уже производится серийно, компания работает над поставками БПЛА в Курскую и Брянскую области.

Ранее сообщалось, что компания «Азимут», входящая в госкорпорацию «Ростех», разработала систему «Юпитер» для защиты от БПЛА российских регионов. Она объединяет различные средства для обнаружения, сопровождения и нейтрализации дронов.