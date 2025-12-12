Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 11:10

В России появилась новая система для защиты от украинских дронов

«Известия»: в России разработали комплекс «Юпитер» для защиты регионов от БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Компания «Азимут», входящая в госкорпорацию «Ростех», разработала систему «Юпитер» для защиты российских регионов от БПЛА, передают «Известия». Она объединяет различные средства для обнаружения, сопровождения и нейтрализации дронов.

Комплекс включает радиолокационные и радиоэлектронные системы разведки, камеры видеонаблюдения с акустическими датчиками и оптико-тепловизионные системы. Также в него входят устройства наблюдения MAS 2700, средства радиоэлектронной борьбы, дроны-перехватчики и антидроновые комплексы. Военный аналитик Юрий Лямин отметил, что учитывая обширные размеры России, стране необходимо максимально эффективно применять подобные средства для обеспечения безопасности.

Наверное, платформа может достаточно оперативно появиться у всех потенциальных потребителей, — прокомментировал редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

Ранее сообщалось, что в России теперь используется система «Орбита» для управления FPV-дронами «Скворец» на расстоянии. Они способны работать ночью в зоне СВО. Дроны поддерживают нестандартные частоты связи и могут нести до 3,5 кг груза. По мнению эксперта Александра Сидякина, это сочетание улучшает разведку и точность ударов, уменьшая нагрузку на операторов.

