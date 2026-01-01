Западная страна признала нежелание покидать российский рынок

Подавляющее большинство немецких компаний не планируют сворачивать свою деятельность в России, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного германо-российской внешнеторговой палатой. Как заявил DPA председатель ее правления Маттиас Шепп, лишь 4% опрошенных предприятий намерены покинуть российский рынок.

Только 4% германских компаний намерены покинуть [российский] рынок, — сказал Шепп.

Основной причиной остается опасность крупных финансовых потерь при выводе активов, которые, по оценкам палаты, превышают €100 млрд. Шепп отметил, что немецкие активы в РФ даже продолжают расти из-за законодательных ограничений на вывод капитала.

При этом деловые ожидания компаний значительно ухудшились. Почти половина респондентов (49%) считают, что санкционный режим наносит больший ущерб экономике Германии, чем России. Глава палаты раскритиковал подход европейских политиков, назвав «рискованной авантюрой» их веру в то, что ужесточение давления может заставить Россию пойти на уступки. По его мнению, в ЕС недооценивают устойчивость российской экономики.

Ранее стало известно, что южнокорейская компания Hyundai, ушедшая из России в 2022 году, зарегистрировала в стране 36 товарных знаков. Среди них есть Genesis, Aerotown, Staria, а также Mocran, которые автопроизводитель оформил с июля по сентябрь 2024 года.