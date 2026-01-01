Новый год — 2026
В России емким словом охарактеризовали сущность Киева после атаки на Хорлы

Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы Фото: Пресс-служба губернатора Херсонской области/РИА Новости
Киев показал «человеконенавистническую неонацистскую сущность», следует из сообщения МИД РФ об атаке ВСУ на Хорлы в Херсонской области. В ведомстве подчеркнули, что налет дронов на мирных жителей в кафе произошел вскоре после «лицемерного» новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского о стремлении Киева к миру.

Совершив это варварское злодеяние, киевский режим вновь показал свою человеконенавистническую неонацистскую сущность, — сказано в сообщении.

В МИД также добавили, что на фоне успехов ВС РФ и поражений ВСУ на фронте, а также неудачной попытки «укротеррористов» атаковать в ночь на 29 декабря 2025 года резиденцию президента РФ Владимира в Новгородской области, «киевский узурпатор» решил в «бессильной злобе» отыграться на «беззащитных мирных жителях».

Ради удержания власти он готов убивать женщин и детей, идти на преступления, — отметили в ведомстве.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что возмездие за атаку на херсонские Хорлы должно затронуть ее исполнителей и их командиров. Он потребовал больше не церемониться с Киевом. Глава СБ также отметил, что обычными словами невозможно описать поступки «этих бандеровских подонков».

