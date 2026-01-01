Трамп признался, что у него бывают проблемы со слухом

Трамп признался, что у него бывают проблемы со слухом

Президент США Дональд Трамп в интервью Wall Street Journal заявил, что ему бывает сложно расслышать слова. Американский лидер уточнил, что подобное случается, «когда много людей разговаривают» одновременно.

Когда много людей разговаривают, — заявил он.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья Трампа вызвало подозрения из-за его неуверенного схода с трапа самолета. Отмечается, что республиканец похлопал себя по ноге перед тем, как начать спуск.

До этого журналисты писали, что Трамп уснул во время совещания в Овальном кабинете. Однако в Белом доме опровергли эту информацию. Известно, что Трамп резко критиковал бывшего президента Джо Байдена за то, что его замечали с закрытыми глазами на публичных мероприятиях. На прошлогодних выборах Трамп критиковал его за отсутствие энергии, называл Сонным Джо и продолжал использовать это прозвище после победы.

Также сообщалось, что Трамп и госсекретарь Марко Рубио столкнулись, поднимаясь по трапу самолета. Уточняется, что это произошло перед вылетом из аэропорта в Морристауне, штат Нью-Джерси.