В США усомнились в здоровье Трампа Daily Beast: здоровье Трампа вызвало вопросы из-за его неловкого спуска по трапу

Состояние здоровья президента США Дональда Трампа вызвало подозрения из-за его неуверенного схода с трапа самолета, сообщает издание Daily Beast. Отмечается, что американский лидер похлопал себя по ноге перед тем, как начать спуск.

Трамп вызвал новые обсуждения вокруг своего здоровья из-за неловкого спуска по ступеням борта номер один, — пишет издание.

Кадры сделал активист движения «Сделаем Америку снова великой» Пол Виллареал. Пользователи быстро обратили внимание на очевидную слабость президента и его странные движения. По мнению одних, у Трампа проблемы с ногой, по мнению других — с рукой.

Ранее сообщалось, что Трамп уснул во время совещания в Овальном кабинете. В Белом доме опровергли эту информацию. Трамп резко критиковал бывшего президента Джо Байдена за то, что его замечали с закрытыми глазами на публичных мероприятиях. На прошлогодних выборах Трамп критиковал его за отсутствие энергии, называл Сонным Джо и продолжал использовать это прозвище после победы.