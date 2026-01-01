Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 17:49

Российский мэр вышел из парилки, показал бицепсы и поздравил с Новым годом

Мэр Маненков поздравил жителей района в ХМАО с Новым годом видео из бани

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мэр Белоярского района в Ханты-Мансийском автономном округе Сергей Маненков опубликовал видео с новогодним поздравлением, выйдя из бани. На кадрах глава района выходит из парилки, растирается снегом и рассказывает, что посещение бани 1 января является давней традицией его семьи. Также он пожелал гражданам здоровья.

Шикарно просто! Эх! Будьте здоровы!, — сказал руководитель.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента Кирилл Дмитриев опубликовал новогоднее поздравление россиянам. Он пожелал гражданам здоровья, мира и процветания в наступающем 2026 году. Свое обращение он сопроводил анимационным роликом. На видео показаны зимние виды Москвы с известными достопримечательностями и улицами в праздничном убранстве.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо также поздравил граждан с Новым годом. Часть своего обращения он произнес на русском языке, а также добавил поздравления еще на трех языках. Вторая часть ролика содержала поздравления на английском, итальянском и шведском. Фицо подчеркнул, что таким образом демонстрирует многовекторность внешней политики страны.

