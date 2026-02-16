Директора спортцентра в ХМАО задержали после гибели ребенка В ХМАО директора и инженера спортцентра задержали после гибели подростка

Директор и главный инженер центра физкультуры и спорта «Юность» задержаны после гибели подростка, им предъявлены обвинения в халатности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. В ведомстве уточнили, что несовершеннолетний скончался после обвала снега с крыши спорткомплекса в Лянторе в Ханты-Мансийском автономном округе.

Обвинения в халатности предъявлены двум должностным лицам – директору и главному инженеру муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта „Юность“». Обвиняемые задержаны, – уточнила собеседница агентства.

В материале говорится, что указанные лица не проследили за состоянием кровли, а также не организовали уборку снега. В статье напомнили, что еще двое подростков пострадали.

