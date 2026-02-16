Зимняя Олимпиада — 2026
Директора спортцентра в ХМАО задержали после гибели ребенка

В ХМАО директора и инженера спортцентра задержали после гибели подростка

Директор и главный инженер центра физкультуры и спорта «Юность» задержаны после гибели подростка, им предъявлены обвинения в халатности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. В ведомстве уточнили, что несовершеннолетний скончался после обвала снега с крыши спорткомплекса в Лянторе в Ханты-Мансийском автономном округе.

Обвинения в халатности предъявлены двум должностным лицам – директору и главному инженеру муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта „Юность“». Обвиняемые задержаны, – уточнила собеседница агентства.

В материале говорится, что указанные лица не проследили за состоянием кровли, а также не организовали уборку снега. В статье напомнили, что еще двое подростков пострадали.

До этого в Якутске подросток проник внутрь танка через нижний люк, где на него рухнула конструкция. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Мальчик погиб на месте.

Тем временем в Новосибирске 18-летний студент умер из-за лопнувшего аппендикса, его семья винит во всем врачей, поставивших неверный диагноз. Семья погибшего обратилась в Следственный комитет с заявлением о халатности медиков.

Также 14-летний подросток погиб в результате падения на горнолыжном склоне австрийского курорта Фойеркогель. Трагический инцидент произошел 26 января на семейной трассе, где катались гости из Чехии.

