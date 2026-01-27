Подросток-лыжник разбился на горнолыжном курорте на глазах отца Bild: 14-летний лыжник упал со склона на глазах у отца на курорте в Австрии

Четырнадцатилетний подросток погиб в результате падения на горнолыжном склоне австрийского курорта Фойеркогель, сообщает немецкое издание Bild. Трагический инцидент произошел 26 января на семейной трассе, где катались гости из Чехии.

Несовершеннолетний лыжник входил в группу из 18 соотечественников и находился на склоне вместе со своим отцом. Во время выполнения маневра юный спортсмен потерял управление и съехал в сторону от безопасной траектории. Он пролетел около семи метров вниз, после чего ударился головой о каменистую осыпь, при этом его защитный шлем не выдержал сильного удара.

Подросток получил тяжелейшие травмы головы. Прибывшие на место спасатели более часа пытались спасти его, но их усилия не увенчались успехом. Представитель местной полиции пояснил, что трагедии способствовало отсутствие снежного покрова у края трассы, который обычно смягчает подобные падения.

Ранее российский сноубордист погиб под лавиной на горнолыжном курорте Хакуба в японской префектуре Нагано. Мужчина катался в горах с двумя знакомыми на высоте около 1100 метров, когда произошло внезапное схождение снега.