Мальчика насмерть раздавило в танке у исторического музея в Якутске

Подросток погиб, забравшись в танк у исторического музея в Якутске, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По предварительной информации, 17-летнего мальчика раздавило конструкцией

Подросток 2009 г. р., проникнув внутрь танка через нижний люк, при падении одной из конструкций получил травму, в результате которой скончался на месте, — сказано в сообщении.

Погибшим оказался девятиклассник. По предварительным сведениям, мальчик забрался в боевое отделение и случайно задействовал механизм, который резко опускает ствол орудия. Удар пришелся по голове.

Директор музея Дмитрий Соловьев сообщил, что танк был демилитаризирован и полностью осмотрен перед выставкой. По словам главы учреждения, в него забрались два мальчика.

Сейчас идут разбирательства, выяснения всех обстоятельств. Мы, как мемориальный комплекс, не можем сказать более, кроме слов соболезнования родным и близким погибшего, — подчеркнул Соловьев.

