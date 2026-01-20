Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 13:10

Мальчика насмерть раздавило в танке у исторического музея в Якутске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Подросток погиб, забравшись в танк у исторического музея в Якутске, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По предварительной информации, 17-летнего мальчика раздавило конструкцией

Подросток 2009 г. р., проникнув внутрь танка через нижний люк, при падении одной из конструкций получил травму, в результате которой скончался на месте, — сказано в сообщении.

Погибшим оказался девятиклассник. По предварительным сведениям, мальчик забрался в боевое отделение и случайно задействовал механизм, который резко опускает ствол орудия. Удар пришелся по голове.

Директор музея Дмитрий Соловьев сообщил, что танк был демилитаризирован и полностью осмотрен перед выставкой. По словам главы учреждения, в него забрались два мальчика.

Сейчас идут разбирательства, выяснения всех обстоятельств. Мы, как мемориальный комплекс, не можем сказать более, кроме слов соболезнования родным и близким погибшего, — подчеркнул Соловьев.

Ранее школьник скончался в реабилитационном центре Свердловской области, подавившись на завтраке. По предварительной информации, 12-летний мальчик ел блины, когда ему резко стало плохо.

танки
смерти
Якутск
подростки
музеи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Бекхэмов высказал обиду на родителей
Телеведущая Борисова рассказала о взаимоотношениях с дочерью
Приморский водитель может нарваться на «уголовку» за непропуск скорой
Подмосковные врачи спасли малыша, проглотившего металлический болт
Эксперт рассказал, куда вложить деньги при падении ставок по вкладам
Фон дер Ляйен подтвердила готовность ЕС работать с США по Украине
Погода в Москве в среду, 21 января: ждать ли резкое потепление и ливни
Генерал из Эстонии оскорбительно высказался о Трампе
«Может, не хватает территории»: Лавров о решении Дании отобрать землю у РФ
HR-эксперт рассказала, как изменятся требования к сотрудникам
«Практически война»: в ГД предостерегли Европу от притязаний на Калининград
Уколы и таблетки для похудения: вся правда о медикаментозном лечении
Двое мужчин избили человека до смерти и попытались замести следы
В Госдуме поддержали новые меры против дропперов
Гибкая логистика как инструмент управления затратами
Меркачева указала на одну деталь в убийстве 18-летнего юноши в Подмосковье
«Все-таки проснулись»: Лавров раскрыл, кто пробудился в Европе
Родственников пропавшего российского пловца вызвали в Турцию
«Фиаско, тирания». Кто и зачем разваливает ЕС — почему России это невыгодно
Политтехнолог оценил, вырастет ли уровень безработицы
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.