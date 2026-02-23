Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 09:56

Кафе для любителей адреналина «взорвало» китайские соцсети

Кафе на отвесной скале стало хитом в китайских соцсетях в новогодние праздники

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В китайской провинции Фуцзянь кофейня на отвесной скале стала хитом соцсетей в дни празднования Китайского Нового года, передает РИА Новости. Здесь гости могут попробовать необычный способ насладиться напитком — спуститься в полном снаряжении и посидеть на узкой доске с видом на море.

Стоимость этого увлекательного приключения составляет 398 юаней, что эквивалентно примерно 4,4 тыс. рублей. В эту сумму входят кофе, страховка, необходимое оборудование и услуги инструктора. Он выполняет функции гида, официанта и фотографа.

Время пребывания не ограничено, и гости могут оставаться на небольшой доске, закрепленной на крутой скале на высоте приблизительно 60 метров, сколько захотят. Фотографии и отзывы китайских пользователей о необычном месте стремительно набирают популярность в социальных сетях.

Чуньцзе, известный как Праздник весны, в этом году начался в ночь на 17 февраля. Он будет продолжаться до 5 февраля 2027 года. В 2026 году в Китае праздничные выходные продлятся с 15 по 23 февраля.

Ранее сообщалось, что в русскоязычном сегменте соцсетей наблюдается всплеск ностальгии по 2016 году. Пользователи активно делятся старыми фотографиями и видео, обсуждают события десятилетней давности. Основной площадкой для публикаций стал Instagram (деятельность в РФ запрещена), также популярны Telegram и «ВКонтакте».

