25 января 2026 в 13:35

Массовая ностальгия по 2016 году захватила российские соцсети

Тренд «я в 2016 году» стал главным для русскоязычных пользователей соцсетей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Тренд «я в 2016 году» стал главной ностальгией для русскоязычных пользователей соцсетей, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня». Люди выкладывают старые фото и видео, сравнивают прошлое и настоящее и активно обсуждают события 10-летней давности.

Пик активности пришелся на 18 января, за период с 1 по 20 января 2026 года было опубликовано 59 634 сообщения, суммарная вовлеченность составила 10,8 млн, а охват достиг 98 млн пользователей. Основной площадкой стал Instagram (деятельность в РФ запрещена) — на него пришелся 61% публикаций, далее идут Telegram (14%) и «ВКонтакте» (8%).

Наиболее часто пользователи ностальгируют по отношениям и семье (17%), карьере и творчеству (17%), путешествиям (9%) и образованию (8%). Контекст публикаций в основном позитивно-нейтральный, лишь 2% сообщений касаются негативного опыта, связанного с утратами, сложными отношениями или финансовыми трудностями.

Ранее аналитики сайта объявлений зафиксировали рост продаж фингербордов и селфи-палок, связав его с ностальгическим трендом на фотографии из 2016 года. Спрос на эти товары вырос на 26% и 21% соответственно. Кроме того, увеличились продажи попсокетов и фотокамер моментальной печати.

тренды
ностальгия
воспоминания
россияне
