15 ноября 2025 в 21:26

Настя Ивлеева едва сдержала слезы из-за одного видео

Блогер Настя Ивлеева едва сдержала слезы при просмотре своих старых видео

Анастасия Ивлеева
Блогер Анастасия Ивлеева присоединилась к популярному интернет-тренду, предлагающему вспомнить первые видео в соцсетях. При просмотре архивных роликов она испытала сильные эмоции и едва смогла сдержать слезы.

Ивлеева специально открыла для поклонников ранее скрытые публикации своего прошлого. Она долго выбирала подходящий ролик, так как все записи показались ей значительными.

По словам блогера, ностальгический челлендж вызвал у нее искренний отклик. Ивлеева призналась, что при пересмотре ранних работ ее переполнили чувства.

До этого Ивлеева опубликовала фото из ЗАГСа в черном платье. Она выложила кадры, среди которых поклонники нашли момент бракосочетания с Филиппом Бегаком.

Также Ивлеева угодила в новый скандал, после того как обвинила коллег по цеху во временной передаче аккаунтов мошенникам за большой гонорар. Блогер Ида Галич и ведущая Ксения Бородина резко осудили версию знаменитости о таких ситуациях.

Кроме того, пользователи Сети заявили, что Ивлеева скопировала свое шоу «Чегеря» с британской программы «Ферма Кларксона». В Instagram (деятельность в РФ запрещена) пользовательница по имени Гульнара заметила схожесть видео вплоть до кадров.

