27 декабря 2025 в 06:04

Два человека пострадали при перестрелке в здании шерифа в США

Shoshone News-Press: в здании шерифа округа Шошоне прогремели выстрелы

Полиция США Полиция США Фото: Shutterstock/FOTODOM
В результате стрельбы в административном здании шерифского округа Шошоне в штате Айдахо пострадали два человека, пишет местное издание Shoshone News-Press со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Подозреваемый в нападении нейтрализован.

Инцидент произошел днем в пятницу, 26 декабря, в городе Уоллес. По словам очевидцев, около 14:30 по местному времени они слышали не менее семи выстрелов. На вызов об «активной стрельбе» оперативно отреагировали подразделения из нескольких округов. По информации управления шерифа соседнего округа Кутеней, для участия в перекрестной операции прибыли силы из Айдахо, а также соседних штатов Вашингтон и Монтана.

Владелец магазина Ace Hardware, расположенного через дорогу от офиса шерифа, заявил, что предполагаемый стрелок открыл огонь по магазину, прежде чем войти в офис шерифа, — пишет издание.

Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение. Об их состоянии не сообщается. Обстоятельства происшествия и мотивы стрелка сейчас устанавливаются.

Ранее стало известно, что ученик открыл стрельбу по директору школы на территории учебного заведения в Турции. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован. По предварительным данным, стрелявшим оказался 12-летний подросток. После произошедшего были задержаны как сам школьник, так и его отец.

