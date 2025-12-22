В Турции ученик открыл стрельбу по директору школы

Ученик открыл стрельбу по директору школы на территории учебного заведения в Турции, сообщает Turkiye. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован.

По предварительным данным, стрелявшим оказался 12-летний подросток. После произошедшего были задержаны как сам школьник, так и его отец. Правоохранительные органы проводят расследование.

Ранее сообщалось, что в Брауновском университете в США произошла стрельба. Руководство вуза в срочном порядке предписало всем студентам и сотрудникам не покидать помещения. Инцидент произошел в кампусе университета в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Стрельба велась в районе здания Barus & Holley, где расположен инженерно-физический факультет.

До этого сообщалось, что подросток устроил стрельбу в вагоне метро в Петербурге. Трое молодых людей пристали к пассажиру, который сделал им замечание, затем один из хулиганов попытался напугать мужчину пусковым устройством, но, доставая его из заднего кармана штанов, нечаянно нажал на спусковой крючок.

В дагестанском Кизляре произошел конфликт в кафе, в ходе которого один из нападавших произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. По предварительной информации правоохранительных органов, причиной могли стать давние споры, связанные с долгами. При инциденте никто не пострадал.